Dialoqbase 是一个开源平台，用于构建基于您自己的知识库的自定义聊天机器人。

文档、网站、PDF、GitHub 存储库、音频和视频转录稿可以使用带有 pgvector 的 PostgreSQL 进行摄取和索引，然后通过任何受支持的语言模型（OpenAI、Anthropic、Google、Fireworks、Ollama 或自托管的本地 AI 实例）进行查询。更换提供商无需重新索引您的来源。

在您自己的 VPS 上自托管 Dialoqbase 可以让专有文档、对话历史记录和提供商 API 密钥都在您的控制之下，没有按消息收费或第三方 SaaS 锁定。内置的渠道集成允许您将同一个机器人发布到 Telegram、Discord、WhatsApp 或可嵌入的网络小部件。