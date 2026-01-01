一键安装部署 Dialoqbase
自托管的聊天机器人构建器，具有私有知识库以及可插拔的语言和嵌入模型提供商。
为 Dialoqbase 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Dialoqbase 构建什么
Dialoqbase 是一个开源平台，用于构建基于您自己的知识库的自定义聊天机器人。
文档、网站、PDF、GitHub 存储库、音频和视频转录稿可以使用带有 pgvector 的 PostgreSQL 进行摄取和索引，然后通过任何受支持的语言模型（OpenAI、Anthropic、Google、Fireworks、Ollama 或自托管的本地 AI 实例）进行查询。更换提供商无需重新索引您的来源。
在您自己的 VPS 上自托管 Dialoqbase 可以让专有文档、对话历史记录和提供商 API 密钥都在您的控制之下，没有按消息收费或第三方 SaaS 锁定。内置的渠道集成允许您将同一个机器人发布到 Telegram、Discord、WhatsApp 或可嵌入的网络小部件。
Dialoqbase 的主要功能
私有知识库
摄取PDF文件、网站、站点地图、Word文档、GitHub仓库、纯文本以及音频或视频转录稿，以便让每个机器人都能基于您自己的数据。
多提供商大型语言模型
在OpenAI、Anthropic、Google、Fireworks、Ollama和本地AI之间切换，无需重新索引您的来源或重写提示。
Postgres 向量搜索
向量嵌入存储在带有 pgvector 的 PostgreSQL 中，因此一个单一的数据库支持元数据、对话历史和相似性搜索。
渠道集成
通过单一配置，将同一个机器人发布到 Telegram、Discord、WhatsApp 或可嵌入的网页小部件。
可嵌入式网页小部件
只需将一个简短的脚本标签放入任何网站，即可将您的机器人作为浮动聊天小部件提供服务，无需编写前端代码。
REST API 访问
REST API 允许您触发对话、在新来源上重新训练，并将响应导入到自定义应用程序和自动化中。
为什么要在 Hostinger 上运行 Dialoqbase
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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