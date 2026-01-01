Buildbot是一个基于Python的持续集成和交付框架，可自动化软件的构建、测试和部署。与那些有特定主张的托管CI服务不同，Buildbot完全可以通过Python代码进行配置——每一个触发器、调度器、构建器和报告器都通过编程方式定义，让团队能够精确控制他们的构建管道，而不受声明式YAML模式的限制。

在VPS上自托管Buildbot，可以将您的构建基础设施保留在您控制的服务器上，没有按分钟计费、没有存储库限制，也不依赖外部CI提供商的正常运行时间。其主从架构可以从小型VPS上的单个工作节点扩展到专用机器上的数十个工作节点，所有这些都通过一个中央Web仪表板进行协调。