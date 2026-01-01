一键安装部署 Buildbot。
灵活的开源 CI/CD 框架，用于自动化跨分布式工作器的软件构建、测试和部署。
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每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Buildbot 构建什么
Buildbot是一个基于Python的持续集成和交付框架，可自动化软件的构建、测试和部署。与那些有特定主张的托管CI服务不同，Buildbot完全可以通过Python代码进行配置——每一个触发器、调度器、构建器和报告器都通过编程方式定义，让团队能够精确控制他们的构建管道，而不受声明式YAML模式的限制。
在VPS上自托管Buildbot，可以将您的构建基础设施保留在您控制的服务器上，没有按分钟计费、没有存储库限制，也不依赖外部CI提供商的正常运行时间。其主从架构可以从小型VPS上的单个工作节点扩展到专用机器上的数十个工作节点，所有这些都通过一个中央Web仪表板进行协调。
Buildbot 的主要功能
Python 配置的流水线
在 Python 代码中定义每个构建步骤、触发器和通知，以实现声明式 YAML 配置无法匹敌的完全灵活性。
分布式工作器架构
在任意数量的工作节点上运行构建——本地容器、远程机器或云虚拟机——所有这些都由一个主节点协调。
Web 构建仪表盘
通过瀑布图、控制台和网格视图，从Buildbot Web界面监控构建历史、实时进度和工作器状态。
灵活排班
利用可组合的调度器对象，根据代码提交、时间计划、手动请求或上游构建结果来触发构建。
REST API 和 报告器
通过 REST API 查询构建状态，并发送通知到电子邮件、Slack、GitHub 状态检查或任何自定义 Webhook 端点。
为什么要在 Hostinger 上运行 Buildbot
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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