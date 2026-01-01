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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Technitium DNS Server 构建什么

Technitium DNS Server 是一个完全开源的 DNS 服务器，它既可以作为您自己域名的权威名称服务器，也可以作为网络客户端的递归解析器。它支持 DNS-over-TLS、DNS-over-HTTPS 和 DNS-over-QUIC，无需第三方解析器即可保护 DNS 查询免受 ISP 监控和中间人拦截。

除了标准解析功能外，Technitium 还包括通过可配置的阻止列表 URL 实现全网络广告和恶意软件阻止、DNSSEC 验证和区域签名、内置 DHCP 服务器、多服务器集群以及带双因素身份验证的基于角色的访问控制。自托管让您能够完全查看网络上的每个 DNS 查询，而无需外部提供商查看您的流量。

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Technitium DNS Server 的主要功能

全网络广告拦截

使用可配置的黑名单URL，阻止您网络中所有设备上的广告、跟踪器和恶意软件域 — 无需在单个设备上安装客户端软件。

加密的域名解析协议

支持DNS-over-TLS、DNS-over-HTTPS和DNS-over-QUIC，以防止拦截，并保护DNS查询免受ISP和网络窃听者的窥探。

权威域名解析托管

托管您自己的DNS区域，并使用RSA、ECDSA或EdDSA进行DNSSEC签名，从而消除您的内部或公共域对第三方名称服务器的依赖。

高性能分辨率

异步IO架构每秒处理超过100,000个DNS请求，具有持久缓存、预取和服务陈旧数据支持，以实现最大可用性。

多服务器集群

从单个 Web 控制台管理和复制跨多个 DNS 服务器实例的区域，以实现冗余和分布式部署。

为什么要在 Hostinger 上运行 Technitium DNS Server

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