一键安装 Technitium DNS 服务器。
开源DNS服务器，内置广告拦截、加密DNS协议和功能齐全的网页管理控制台。
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每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Technitium DNS Server 构建什么
Technitium DNS Server 是一个完全开源的 DNS 服务器，它既可以作为您自己域名的权威名称服务器，也可以作为网络客户端的递归解析器。它支持 DNS-over-TLS、DNS-over-HTTPS 和 DNS-over-QUIC，无需第三方解析器即可保护 DNS 查询免受 ISP 监控和中间人拦截。
除了标准解析功能外，Technitium 还包括通过可配置的阻止列表 URL 实现全网络广告和恶意软件阻止、DNSSEC 验证和区域签名、内置 DHCP 服务器、多服务器集群以及带双因素身份验证的基于角色的访问控制。自托管让您能够完全查看网络上的每个 DNS 查询，而无需外部提供商查看您的流量。
Technitium DNS Server 的主要功能
全网络广告拦截
使用可配置的黑名单URL，阻止您网络中所有设备上的广告、跟踪器和恶意软件域 — 无需在单个设备上安装客户端软件。
加密的域名解析协议
支持DNS-over-TLS、DNS-over-HTTPS和DNS-over-QUIC，以防止拦截，并保护DNS查询免受ISP和网络窃听者的窥探。
权威域名解析托管
托管您自己的DNS区域，并使用RSA、ECDSA或EdDSA进行DNSSEC签名，从而消除您的内部或公共域对第三方名称服务器的依赖。
高性能分辨率
异步IO架构每秒处理超过100,000个DNS请求，具有持久缓存、预取和服务陈旧数据支持，以实现最大可用性。
多服务器集群
从单个 Web 控制台管理和复制跨多个 DNS 服务器实例的区域，以实现冗余和分布式部署。
为什么要在 Hostinger 上运行 Technitium DNS Server
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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