Technitium DNS Server 是一个完全开源的 DNS 服务器，它既可以作为您自己域名的权威名称服务器，也可以作为网络客户端的递归解析器。它支持 DNS-over-TLS、DNS-over-HTTPS 和 DNS-over-QUIC，无需第三方解析器即可保护 DNS 查询免受 ISP 监控和中间人拦截。

除了标准解析功能外，Technitium 还包括通过可配置的阻止列表 URL 实现全网络广告和恶意软件阻止、DNSSEC 验证和区域签名、内置 DHCP 服务器、多服务器集群以及带双因素身份验证的基于角色的访问控制。自托管让您能够完全查看网络上的每个 DNS 查询，而无需外部提供商查看您的流量。