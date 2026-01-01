Dograh 是一个免费、开源的无代码平台，让您无需编写任何代码即可构建和部署由 AI 驱动的语音代理。其拖放界面让您在不到十分钟的时间内，即可将概念转化为一个可投入生产的实时语音代理，并从一开始就内置了对 30 多种语言的支持、实时分析和智能呼叫路由功能。

在您的 VPS 上自托管 Dograh 可以将所有对话数据、录音和客户交互保留在您自己的基础设施上，这对于 GDPR 合规性和具有严格数据驻留要求的行业至关重要。随附的 PostgreSQL、Redis 和 MinIO 组件提供了低延迟语音交互所需的存储和缓存性能。