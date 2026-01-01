一键部署 Dograh。
开源无代码平台，可在几分钟内构建和部署 AI 语音智能体，并支持 30 多种语言。
为 Dograh 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Dograh 的主要功能
无代码智能体构建器
拖放式工作流让非技术用户无需编写任何代码即可设计完整的语音对话流程。
支持30多种语言
原生多语言语音合成和识别，让客户能够以他们偏好的语言进行互动。
智能呼叫路由
复杂查询会自动升级给人工座席，同时AI能高效处理常规请求。
实时分析
实时仪表板显示对话指标、完成率和坐席绩效，以便您可以持续优化。
隐私优先架构
所有对话数据都保留在您的基础设施上，使其易于满足GDPR和行业合规要求。
为什么要在 Hostinger 上运行 Dograh
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
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值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。