RSS Bridge 是一个开源的 PHP 服务，它为不再发布 RSS 和 Atom 订阅源的网站生成这些订阅源——包括社交网络、视频平台、新闻门户、论坛帖子，以及过去十年中悄然放弃订阅源的大量页面。它提供了数百个由社区维护的桥接器，并将每个桥接器公开为一个稳定的订阅源 URL，您可以从任何阅读器订阅。

在您自己的 VPS 上自托管 RSS Bridge 可以保护您的阅读列表隐私，避免了共享社区部署带来的公共实例速率限制和停机时间，并允许您精确地白名单您的实例公开哪些桥接器。结合 FreshRSS 或 CommaFeed 等自托管阅读器，它让您重新掌控如何消费开放网络。