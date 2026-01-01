一键部署 RSS Bridge。
自托管的桥接器，可将没有RSS的网站转换为简洁、可订阅的订阅源，供任何阅读器使用。
为 RSS Bridge 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 RSS Bridge 构建什么
RSS Bridge 是一个开源的 PHP 服务，它为不再发布 RSS 和 Atom 订阅源的网站生成这些订阅源——包括社交网络、视频平台、新闻门户、论坛帖子，以及过去十年中悄然放弃订阅源的大量页面。它提供了数百个由社区维护的桥接器，并将每个桥接器公开为一个稳定的订阅源 URL，您可以从任何阅读器订阅。
在您自己的 VPS 上自托管 RSS Bridge 可以保护您的阅读列表隐私，避免了共享社区部署带来的公共实例速率限制和停机时间，并允许您精确地白名单您的实例公开哪些桥接器。结合 FreshRSS 或 CommaFeed 等自托管阅读器，它让您重新掌控如何消费开放网络。
RSS Bridge 的主要功能
数百座桥梁
从YouTube频道、Mastodon时间线、Reddit子版块、Bandcamp页面、GitHub发布、新闻网站等众多来源，开箱即用地生成订阅源。
多种订阅源格式
将每个源以 Atom、RSS 2.0、MRSS、JSON、HTML 或纯文本形式提供，以便任何读者、抓取工具或 webhook 消费者都可以使用它。
桥接白名单
将您的实例限制为一组精选的桥接器，通过
whitelist.txt来控制资源使用并避免暴露不常用的抓取器。
浏览器级获取
捆绑 curl-impersonate，使请求看起来像真实的 Chrome 浏览器，从而绕过那些阻止普通 HTTP 客户端的网站。
定制桥梁
将您自己的
Bridge.php 文件放入配置卷中，即可抓取您需要的任何网站，而无需分叉项目。
无需账户
无状态的网页用户界面，没有用户、没有数据库，也没有注册——订阅源URL是唯一的持久状态。
为什么要在 Hostinger 上运行 RSS Bridge
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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