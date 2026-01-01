LibreNMS 是一个功能齐全、GPL 许可的网络监控系统，它通过 SNMP、CDP、LLDP、OSPF、BGP 和 ARP 自动发现您的整个基础设施。它开箱即用地支持来自 Cisco、Juniper、MikroTik、Arista、HPE、Fortinet 等数千种设备型号，为您提供每端口流量图、警报和拓扑映射，且无需支付每设备许可费用。

在您的 VPS 上自托管 LibreNMS 可以将敏感的基础设施遥测数据保留在您控制的硬件上，并且在受监控设备上没有代理足迹。此部署将 LibreNMS 与 MariaDB、Redis 和一个专用的轮询器调度容器捆绑在一起，以便轮询和警报能够与 Web UI 一起可靠运行。