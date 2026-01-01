一键安装 LibreNMS。
社区驱动的、自动发现的网络监控系统，具有对数千种设备型号的深度SNMP支持。
为 LibreNMS 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 LibreNMS 构建什么
LibreNMS 是一个功能齐全、GPL 许可的网络监控系统，它通过 SNMP、CDP、LLDP、OSPF、BGP 和 ARP 自动发现您的整个基础设施。它开箱即用地支持来自 Cisco、Juniper、MikroTik、Arista、HPE、Fortinet 等数千种设备型号，为您提供每端口流量图、警报和拓扑映射，且无需支付每设备许可费用。
在您的 VPS 上自托管 LibreNMS 可以将敏感的基础设施遥测数据保留在您控制的硬件上，并且在受监控设备上没有代理足迹。此部署将 LibreNMS 与 MariaDB、Redis 和一个专用的轮询器调度容器捆绑在一起，以便轮询和警报能够与 Web UI 一起可靠运行。
LibreNMS 的主要功能
SNMP 自动发现
通过 SNMP、CDP、LLDP、OSPF、BGP 和 ARP 自动发现设备及其接口，无需手动盘点工作。
广泛的设备支持
支持来自思科、瞻博网络、MikroTik、HPE、飞塔等众多品牌的数千种网络、服务器和物联网设备型号。
警报和通知
使用模板化警报定义规则，并通过电子邮件、Slack、Discord、Microsoft Teams、PagerDuty、webhooks 和 80 多种传输方式进行交付。
账单和带宽
跟踪每端口流量，附带适用于电路和客户接口的95百分位计费报告，是ISP和托管服务提供商的理想选择。
API 和集成
完整的 REST API 以及与 Grafana、Oxidized、NetBox、Rancid、smokeping 和基于 OpenStreetMap 的地图的深度集成。
分布式轮询
调度器服务将轮询扩展到多个工作容器，从而保持大型网络响应迅速，而不会错过间隔。
为什么要在 Hostinger 上运行 LibreNMS
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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