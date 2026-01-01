一键安装部署 Pelican 面板。
现代开源游戏服务器管理面板，Pterodactyl 的继任者，专为快速部署和直观管理而构建。
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每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Pelican Panel 构建什么
Pelican Panel 是 Pterodactyl 的一个社区驱动的分支和现代化版本，使用最新的 Laravel 和 Filament 技术栈重写，以提供更快的管理体验、内置的网页安装程序以及一个无需分叉代码库即可扩展面板的插件系统。每个游戏服务器都通过伴随的 Wings 守护程序在其独立的 Docker 容器中进行配置，从而保持资源隔离并确保主机安全。
自托管 Pelican 消除了托管游戏主机的每服务器费用，并赋予操作员对品牌、身份验证、Eggs 和数据库存储的完全控制权。此部署附带 Panel 以及 MariaDB 和 Redis — Wings 必须单独安装在运行游戏服务器的每个节点上。
Pelican Panel 的主要功能
首次运行 Web 安装程序
引导式浏览器安装程序在首次访问时引导完成数据库设置和管理员创建 — 无需 shell 访问权限。
Docker 服务器隔离
游戏服务器在由 Wings 守护进程管理的专用容器中运行，从而防止资源争用，并在服务器受到威胁时限制爆炸半径。
插入系统
原生插件加载器允许管理员直接从面板安装 Composer 和 Yarn 包，以扩展功能，而无需分叉源代码。
现代 Filament UI
基于Filament重建的管理界面提供了比传统Pterodactyl面板更快的页面加载速度、实时控制台输出以及更简洁的工作流程。
兼容 Pterodactyl
导入现有的 Pterodactyl 蛋和节点配置，以便操作员可以迁移到 Pelican，而无需从头开始重建其游戏服务器库。
OAuth 和 SSO
支持外部身份验证提供商和双因素身份验证，让团队能够集中管理跨基础设施工具的访问控制。
为什么要在 Hostinger 上运行 Pelican Panel
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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