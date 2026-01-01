Pelican Panel 是 Pterodactyl 的一个社区驱动的分支和现代化版本，使用最新的 Laravel 和 Filament 技术栈重写，以提供更快的管理体验、内置的网页安装程序以及一个无需分叉代码库即可扩展面板的插件系统。每个游戏服务器都通过伴随的 Wings 守护程序在其独立的 Docker 容器中进行配置，从而保持资源隔离并确保主机安全。

自托管 Pelican 消除了托管游戏主机的每服务器费用，并赋予操作员对品牌、身份验证、Eggs 和数据库存储的完全控制权。此部署附带 Panel 以及 MariaDB 和 Redis — Wings 必须单独安装在运行游戏服务器的每个节点上。