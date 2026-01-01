Songloft 是一个用 Go 编写的轻量级个人音乐服务器，它可以扫描您的本地音乐库，从 MP3、FLAC、WAV、APE、OGG 和 M4A 文件中提取封面艺术和元数据，并通过内置的 Web 界面或任何兼容 Subsonic 的客户端流式传输所有内容。QuickJS 插件沙盒扩展了服务器，使其支持自定义音频源、元数据提供程序和设备控制，而无需重新编译二进制文件。

自托管 Songloft 可将您的音乐收藏、收听历史和 JWT 认证会话完全保留在您的 VPS 上 — 没有遥测、没有第三方分析，也没有不断变化的商业目录来决定哪些内容可用。无 CGO 二进制文件可在低功耗硬件上流畅运行，同时仍能处理即时转码和多设备会话。