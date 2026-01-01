部署 Songloft 一键安装。
自托管的个人音乐服务器，具有兼容 Subsonic 的 API、JS 插件沙盒和内置网页播放器。
为 Songloft 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Songloft 构建什么
Songloft 是一个用 Go 编写的轻量级个人音乐服务器，它可以扫描您的本地音乐库，从 MP3、FLAC、WAV、APE、OGG 和 M4A 文件中提取封面艺术和元数据，并通过内置的 Web 界面或任何兼容 Subsonic 的客户端流式传输所有内容。QuickJS 插件沙盒扩展了服务器，使其支持自定义音频源、元数据提供程序和设备控制，而无需重新编译二进制文件。
自托管 Songloft 可将您的音乐收藏、收听历史和 JWT 认证会话完全保留在您的 VPS 上 — 没有遥测、没有第三方分析，也没有不断变化的商业目录来决定哪些内容可用。无 CGO 二进制文件可在低功耗硬件上流畅运行，同时仍能处理即时转码和多设备会话。
Songloft 的主要功能
Subsonic API 支持
连接任何兼容 Subsonic 的移动或桌面客户端，并流式传输您的媒体库，而无需受限于单个官方应用程序。
JS 插件沙盒
基于QuickJS的插件，具有权限模型和热重载功能，让您能够添加自定义音频源、元数据提供程序和设备集成。
本地库扫描
自动文件夹扫描会从 MP3、FLAC、WAV、APE、OGG 和 M4A 文件中提取标签和封面艺术，这样您在添加曲目时，音乐库就能保持最新。
内置网络播放器
一个完整的Web前端随完整镜像一起提供，为您提供一个开箱即用的基于浏览器的播放器，无需部署单独的客户端。
JWT 认证
采用独立访问令牌和刷新令牌的双令牌JWT认证，支持多设备会话和按设备撤销。
使用 Swagger 的 REST API
一个带有内置Swagger UI的文档化REST API，使得Songloft可以轻松地与自定义客户端、自动化和仪表板集成。
为什么要在 Hostinger 上运行 Songloft
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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