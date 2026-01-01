部署 Spice AI 一键安装。
便携式基于Rust的SQL查询、搜索和LLM推理引擎，用于数据驱动的AI代理。
为 Spice AI 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Spice AI 构建什么
Spice 是一个开源数据和 AI 基础设施运行时，它将联邦 SQL 查询、向量搜索和 LLM 推理结合到一个 Rust 进程中。它基于 Apache DataFusion、Arrow 和 DuckDB 构建，可连接到数十种数据源——Postgres、S3、Databricks、Snowflake、MySQL、Kafka 等——并在本地物化热数据，以便在您的应用程序旁边进行亚秒级分析。
在您自己的 VPS 上自托管 Spice，为 AI 代理和 RAG 管道提供一个统一的 SQL 和 HTTP 联邦数据端点，无需按查询支付云费用，也无需将敏感记录发送到托管服务。数据集、加速、嵌入和模型都在一个 spicepod.yaml 清单中声明。
Spice AI 的主要功能
联邦SQL引擎
通过一个由 Apache DataFusion 提供支持的 SQL 端点，查询 Postgres、S3、MySQL、Snowflake、Databricks 以及数十个其他数据源。
本地数据加速
将热门数据集物化到您的应用程序旁边的Arrow、DuckDB或SQLite中，以毫秒级延迟响应分析查询。
内置 LLM 推理
通过与OpenAI兼容的HTTP API，直接在运行时内部运行开源聊天和嵌入模型，无需单独的模型服务器。
AI搜索和RAG
将向量相似性搜索与SQL过滤器在一个查询中结合，为基于您的实时操作数据的检索增强生成提供支持。
Arrow Flight gRPC
将大型结果集通过基于 Flight 的零拷贝 Apache Arrow 流式传输到分析客户端，以实现高吞吐量数据访问，同时支持 REST API。
声明式 spicepods
在单个 YAML 清单中定义数据集、加速、模型和刷新计划，该清单可进行版本控制并在不同环境中重现。
为什么要在 Hostinger 上运行 Spice AI
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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