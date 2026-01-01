Spice 是一个开源数据和 AI 基础设施运行时，它将联邦 SQL 查询、向量搜索和 LLM 推理结合到一个 Rust 进程中。它基于 Apache DataFusion、Arrow 和 DuckDB 构建，可连接到数十种数据源——Postgres、S3、Databricks、Snowflake、MySQL、Kafka 等——并在本地物化热数据，以便在您的应用程序旁边进行亚秒级分析。

在您自己的 VPS 上自托管 Spice，为 AI 代理和 RAG 管道提供一个统一的 SQL 和 HTTP 联邦数据端点，无需按查询支付云费用，也无需将敏感记录发送到托管服务。数据集、加速、嵌入和模型都在一个 spicepod.yaml 清单中声明。