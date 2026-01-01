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适用于 Plex、Emby 和 Jellyfin 的自托管请求系统 — 用户请求电影和节目，您批准并自动完成。

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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Ombi 构建什么

Ombi是运行Plex、Emby或Jellyfin的家庭的标准自托管请求系统。用户可以使用他们现有的媒体服务器账户登录，并通过一个精致的移动友好型网页界面请求电影、电视节目、音乐专辑和4K内容。每个请求都会进入一个可配置的审批队列，然后自动将已批准的项目转发给Sonarr、Radarr、Lidarr或CouchPotato进行处理。

在VPS上自托管Ombi，可以为您的用户提供一个干净的“先请求”通道进入您的媒体库，并为您提供一个集中管理传入请求（批准、拒绝或批量处理）的地方——无需将您的Arr管理面板暴露给家庭成员。

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你可以用 {name} 构建什么

Ombi 的主要功能

Plex、Emby 和 Jellyfin 登录

用户使用他们现有的媒体服务器凭据登录，这样就不需要管理单独的账户，并且权限保持同步。

电影、电视、音乐和4K需求

类别配额、用户限制和审批规则让您无需人工监督即可定制每个查看者可以请求的内容。

通过 Arr 自动履行

批准的请求通过 Sonarr、Radarr 和 Lidarr 的 REST API 直接流向它们，因此内容会自动下载、处理并进入媒体库。

请求通知

Discord、Pushover、Pushbullet、Telegram、Slack、电子邮件和移动应用推送通知确保管理员和用户在请求处理过程中保持同步。

适合移动设备的 UI 和应用

精致的响应式网页用户界面，以及 iOS 和 Android 伴侣应用，让家庭成员能够通过任何设备请求和跟踪内容。

为什么要在 Hostinger 上运行 Ombi

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