Ombi是运行Plex、Emby或Jellyfin的家庭的标准自托管请求系统。用户可以使用他们现有的媒体服务器账户登录，并通过一个精致的移动友好型网页界面请求电影、电视节目、音乐专辑和4K内容。每个请求都会进入一个可配置的审批队列，然后自动将已批准的项目转发给Sonarr、Radarr、Lidarr或CouchPotato进行处理。

在VPS上自托管Ombi，可以为您的用户提供一个干净的“先请求”通道进入您的媒体库，并为您提供一个集中管理传入请求（批准、拒绝或批量处理）的地方——无需将您的Arr管理面板暴露给家庭成员。