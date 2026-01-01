Umami 是一个快速、开源的网站分析平台，用于跟踪网站流量，无需使用 cookie、指纹识别或跨站点数据共享。它默认符合 GDPR 规定，使其成为优先考虑访客隐私和数据所有权的团队的 Google Analytics 直接替代品。

在 VPS 上自托管 Umami 意味着所有访客数据都保留在您的基础设施上，没有任何第三方访问。单个由 PostgreSQL 支持的安装可以通过一个简洁、实时的仪表板跟踪多个网站、自定义事件和 UTM 活动，您的整个团队都可以访问该仪表板。