ChronoFrame 是一个现代开源照片库，专为摄影师打造，他们希望为自己的作品拥有一个美观、元数据感知的家园，而无需将其交给云服务。它基于 Nuxt 4 构建，具有快速图像处理管道，在上传时自动解析 EXIF，反向地理编码拍摄地点，生成 ThumbHash 占位符以实现即时加载，并支持 Live Photos 和 动态照片，以及 JPEG、PNG 和 HEIC/HEIF 格式。

在您的 VPS 上运行 ChronoFrame，可让您完全掌控全分辨率原图、GPS 坐标和浏览历史——无需订阅，无照片数量限制，无第三方扫描。照片可以存储在本地磁盘或任何 S3 兼容的存储桶中，随附的探索地图将每一次旅行转化为可浏览的时间线，显示每张照片的拍摄地点。