一键安装部署 ChronoFrame。
自托管照片库，具备自动EXIF解析、逆地理编码和交互式探索地图功能，专为摄影师打造。
为 ChronoFrame 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 ChronoFrame 构建什么
ChronoFrame 是一个现代开源照片库，专为摄影师打造，他们希望为自己的作品拥有一个美观、元数据感知的家园，而无需将其交给云服务。它基于 Nuxt 4 构建，具有快速图像处理管道，在上传时自动解析 EXIF，反向地理编码拍摄地点，生成 ThumbHash 占位符以实现即时加载，并支持 Live Photos 和 动态照片，以及 JPEG、PNG 和 HEIC/HEIF 格式。
在您的 VPS 上运行 ChronoFrame，可让您完全掌控全分辨率原图、GPS 坐标和浏览历史——无需订阅，无照片数量限制，无第三方扫描。照片可以存储在本地磁盘或任何 S3 兼容的存储桶中，随附的探索地图将每一次旅行转化为可浏览的时间线，显示每张照片的拍摄地点。
ChronoFrame 的主要功能
交互式探索地图
每张带有地理标签的照片都会显示在交互式 MapLibre 地图上，这样您就可以按位置浏览您的照片库，而无需滚动浏览无休止的时间线。
自动 EXIF 解析
拍摄时间、相机机身、镜头、焦距、光圈和 GPS 坐标在上传时被提取，并进行索引，以便快速筛选和搜索。
逆地理编码
GPS坐标通过Nominatim或Mapbox被解析为人类可读的地点名称，因此每张照片都会自动标记上城市和国家信息。
实况照片和动态照片
原生支持 iPhone Live Photos 和 Android Motion Photos，保留了短视频和静态照片，以便回忆能按拍摄时的样子回放。
灵活的存储后端
将原件存储在本地磁盘上、任何S3兼容的对象存储或OpenList中 — 无需更改图库URL或丢失元数据即可切换后端。
为什么要在 Hostinger 上运行 ChronoFrame
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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