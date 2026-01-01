WebCord 是一个隐私增强的 Discord 客户端，它通过 LinuxServer.io 作为容器化浏览器可访问的应用程序在您的 VPS 上运行。它添加了安全加固、自定义 CSS 样式表支持、无损图像流和针对 Discord 客户端缺陷的解决方法，同时仍符合 Discord 的服务条款。

在 VPS 上自托管 WebCord 可为您提供一个可从任何浏览器访问的持久 Discord 客户端，而无需在每个设备上安装 Discord。LinuxServer.io 容器为 Electron 客户端提供基于 KasmVNC 的桌面流，具有可配置的用户、组和时区设置。