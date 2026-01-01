Deploy WebCord in one click installation.
Privacy-focused Discord client with security enhancements, custom stylesheets, and browser-based access via your VPS.
为 WebCord 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 WebCord 构建什么
WebCord 是一个隐私增强的 Discord 客户端，它通过 LinuxServer.io 作为容器化浏览器可访问的应用程序在您的 VPS 上运行。它添加了安全加固、自定义 CSS 样式表支持、无损图像流和针对 Discord 客户端缺陷的解决方法，同时仍符合 Discord 的服务条款。
在 VPS 上自托管 WebCord 可为您提供一个可从任何浏览器访问的持久 Discord 客户端，而无需在每个设备上安装 Discord。LinuxServer.io 容器为 Electron 客户端提供基于 KasmVNC 的桌面流，具有可配置的用户、组和时区设置。
WebCord 的主要功能
基于浏览器的访问
通过 KasmVNC 流连接到 VPS 上运行的 WebCord 容器，从任何浏览器访问 Discord。
自定义样式表
将自定义 CSS 主题和样式表应用到 Discord 界面，而不直接修改客户端文件。
隐私增强功能
WebCord 增加了安全加固功能，与标准的 Discord 客户端相比，减少了遥测和跟踪。
Always-on client
The containerized client runs persistently on your VPS, staying logged in and connected without keeping a local machine running.
为什么要在 Hostinger 上运行 WebCord
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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