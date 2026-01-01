一键安装部署 pycsw。
OGC认证的目录服务器，通过开放标准发布和发现地理空间元数据。
为 pycsw 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 pycsw 构建什么
pycsw 是一个用 Python 编写的开源 OGC Web目录服务 (CSW) 服务器，被国家空间数据基础设施、研究机构和地理门户网站用于发布地理空间元数据。它是 OGC 参考实现，完全符合 CSW 2.0.2、CSW 3.0、OGC API - Records、OpenSearch、OAI-PMH 和 SRU，允许其他目录和客户端无需自定义适配器即可互操作。
在您的 VPS 上自托管 pycsw，让您完全拥有支持您的空间数据门户的元数据索引，无需依赖第三方目录服务。该模板预配置了 SQLite 存储库，以便快速启动，并且可以重新配置以支持大规模的 PostgreSQL 或 PostGIS 部署。
pycsw 的主要功能
OGC 认证服务器
运行一个符合CSW 2.0.2、CSW 3.0和OGC API - Records的OGC参考实现，开箱即用。
多个目录API
通过 CSW、OGC API - Records、OpenSearch、OAI-PMH 和 SRU 暴露相同的元数据存储库，以实现广泛的客户端兼容性。
INSPIRE 和 ISO 支持
发布 ISO 19115 / 19139 记录并启用 INSPIRE 配置文件，以满足欧洲空间数据指令要求。
联邦搜索
配置分布式搜索，使其能够跨远程CSW目录进行，从而使单个查询能够同时访问您的记录和联合对等体。
灵活的存储库
从捆绑的SQLite存储开始，随着您的记录量增长，可以切换到PostgreSQL、PostGIS或其他受支持的后端。
Python 生态系统
通过 pycsw 插件扩展功能，并与更广泛的 geopython 技术栈集成，包括 pygeoapi、OWSLib 和 GeoNode。
为什么要在 Hostinger 上运行 pycsw
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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