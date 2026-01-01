pycsw 是一个用 Python 编写的开源 OGC Web目录服务 (CSW) 服务器，被国家空间数据基础设施、研究机构和地理门户网站用于发布地理空间元数据。它是 OGC 参考实现，完全符合 CSW 2.0.2、CSW 3.0、OGC API - Records、OpenSearch、OAI-PMH 和 SRU，允许其他目录和客户端无需自定义适配器即可互操作。

在您的 VPS 上自托管 pycsw，让您完全拥有支持您的空间数据门户的元数据索引，无需依赖第三方目录服务。该模板预配置了 SQLite 存储库，以便快速启动，并且可以重新配置以支持大规模的 PostgreSQL 或 PostGIS 部署。