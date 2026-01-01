iTop（IT 运营门户）是一个完全开源、基于网络的 IT 服务管理平台，围绕 ITIL 最佳实践构建。它将强大的配置管理数据库与服务台、事件、问题、变更和服务管理模块结合在一起——所有这些都在一个自托管应用程序中。

与按代理收费的 SaaS ITSM 工具不同，在您自己的 VPS 上自托管 iTop 可以让您的 IT 团队完全控制您的数据、自定义和集成。您可以通过 iTop Hub 的附加组件扩展 iTop，以根据您特定的操作工作流程进行定制。