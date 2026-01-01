Wallos 是一个自托管的订阅管理应用程序，用于在一个地方跟踪经常性付款和订阅，它支持多种货币、续订提醒和按类别划分的详细支出明细，让您清楚了解每月和每年的订阅费用。

VPS 上的自助托管瓦洛斯使您的财务订阅数据保持私密，无需连接到第三方资金管理服务。自定义类别、即将续订的日历视图以及通过电子邮件、Discord 和 Telecom 发送通知，让您轻松掌握经常性开支，无需意外费用。