部署 Open Monograph Press 一键安装。
用于管理学术书籍、专著和编辑卷册编辑工作流程的开源平台。
为 Open Monograph Press 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Open Monograph Press 的主要功能
编辑工作流程
通过基于角色的任务分配，使每个投稿都经过投稿、内部评审、外部评审、文案编辑和制作阶段。
系列和目录
将书目整理成书籍系列、类别和公开目录，以便读者可以按主题、作者或系列浏览您的出版社。
每本书多种格式
从单个目录条目，附带丰富的元数据，以多种格式 — PDF、EPUB、HTML、精装本、平装本 — 销售或分发每本专著。
ONIX 和 DOI 元数据
生成ONIX记录并注册DOI，以便您的专著可以在图书馆目录、搜索引擎和学术索引中被发现。
多语言新闻
通过一次安装，即可运营一个支持多种语言的出版社，并提供本地化界面、元数据字段和面向读者的页面。
开源和自托管
由公共知识项目构建和维护，OMP 是完全开源的，没有按标题收费，也没有供应商锁定。
为什么要在 Hostinger 上运行 Open Monograph Press
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
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值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。