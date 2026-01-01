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你可以用 Open Monograph Press 构建什么

开放专著出版社 (OMP) 是一个免费的开源出版平台，由公共知识项目开发，供大学出版社、学术团体和独立学术出版商使用。它在一个集成工具中管理着图书的完整编辑工作流程——从投稿和内部评审，到文案编辑、制作和在线目录发布。

在您自己的VPS上自托管OMP，可以确保手稿、审稿人身份、合同和读者分析数据处于您的直接控制之下，而不是由第三方出版服务托管。此模板捆绑了一个MariaDB数据库用于可靠的元数据存储，并通过预安装的Traefik反向代理路由流量，这样您的出版社在部署完成后即可通过HTTPS访问。

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Open Monograph Press 的主要功能

编辑工作流程

通过基于角色的任务分配，使每个投稿都经过投稿、内部评审、外部评审、文案编辑和制作阶段。

系列和目录

将书目整理成书籍系列、类别和公开目录，以便读者可以按主题、作者或系列浏览您的出版社。

每本书多种格式

从单个目录条目，附带丰富的元数据，以多种格式 — PDF、EPUB、HTML、精装本、平装本 — 销售或分发每本专著。

ONIX 和 DOI 元数据

生成ONIX记录并注册DOI，以便您的专著可以在图书馆目录、搜索引擎和学术索引中被发现。

多语言新闻

通过一次安装，即可运营一个支持多种语言的出版社，并提供本地化界面、元数据字段和面向读者的页面。

开源和自托管

由公共知识项目构建和维护，OMP 是完全开源的，没有按标题收费，也没有供应商锁定。

为什么要在 Hostinger 上运行 Open Monograph Press

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在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

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