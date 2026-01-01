开放专著出版社 (OMP) 是一个免费的开源出版平台，由公共知识项目开发，供大学出版社、学术团体和独立学术出版商使用。它在一个集成工具中管理着图书的完整编辑工作流程——从投稿和内部评审，到文案编辑、制作和在线目录发布。

在您自己的VPS上自托管OMP，可以确保手稿、审稿人身份、合同和读者分析数据处于您的直接控制之下，而不是由第三方出版服务托管。此模板捆绑了一个MariaDB数据库用于可靠的元数据存储，并通过预安装的Traefik反向代理路由流量，这样您的出版社在部署完成后即可通过HTTPS访问。