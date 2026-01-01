一键安装部署 agentmemory。
用于AI编码代理的开源持久内存服务器 — 静默捕获、压缩并回忆每个会话的上下文。
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每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 agentmemory 构建什么
agentmemory是一种开源持久化内存，适用于AI编码代理和任何MCP兼容客户端。它会静默捕获您的代理在每个会话中执行的操作，将其压缩成可搜索的记忆，并将正确的上下文注入到下一个会话中，这样您就无需重复解释您的架构、重复发现相同的错误以及重复教授相同的偏好。
agentmemory基于iii引擎构建，采用四层整合管道以及混合BM25、向量和图搜索，在LongMemEval-S基准测试中实现了95.2%的检索准确率，同时将上下文令牌削减了约92%。在您自己的VPS上进行自托管，可以将会话记录、记忆和回放历史保存在您控制的基础设施上，无需供应商云或按代理计费。
agentmemory 的主要功能
混合搜索
结合BM25关键词、密集向量和知识图谱检索，通过RRF融合，以便代理能够找到相关的记忆，无论您是记得确切的短语还是只记得概念。
自动捕获
Claude Code 的十二个钩子和 Codex CLI 的六个钩子记录提示、工具调用和结果，无需任何手动保存调用——记忆纯粹通过像往常一样工作而积累。
适用于所有代理
一个服务器支持 MCP、REST 和 stdio，因此 Claude Code、Cursor、Codex、Gemini CLI、Hermes、OpenClaw、Cline、Goose、Aider 以及任何 MCP 客户端共享同一个内存池。
会话回放
每个录制的会话都可以在内置查看器中重放，并提供播放、暂停、速度控制和键盘快捷键，以便精确调试代理执行了什么以及原因。
四层生命周期
一个整合管道将短期观察结果老化到长期层级，应用衰减，并自动遗忘陈旧记忆，从而使索引保持小巧，召回保持敏锐。
为什么要在 Hostinger 上运行 agentmemory
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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