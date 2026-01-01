agentmemory是一种开源持久化内存，适用于AI编码代理和任何MCP兼容客户端。它会静默捕获您的代理在每个会话中执行的操作，将其压缩成可搜索的记忆，并将正确的上下文注入到下一个会话中，这样您就无需重复解释您的架构、重复发现相同的错误以及重复教授相同的偏好。

agentmemory基于iii引擎构建，采用四层整合管道以及混合BM25、向量和图搜索，在LongMemEval-S基准测试中实现了95.2%的检索准确率，同时将上下文令牌削减了约92%。在您自己的VPS上进行自托管，可以将会话记录、记忆和回放历史保存在您控制的基础设施上，无需供应商云或按代理计费。