Gopeed 是一款开源的高速下载管理器，它通过将每个文件分成多个并发连接来加速传输。它开箱即用地支持 HTTP、HTTPS、BitTorrent 和磁力链接，其扩展系统允许您添加对其他站点和协议的支持。Gopeed 基于 Go 引擎构建，拥有简洁的 Web 界面，可以在任何地方运行，并完全通过您的浏览器进行管理。

在您的 VPS 上自托管 Gopeed 意味着下载将以数据中心带宽运行并在后台完成，不受您本地设备或连接的影响。完成的文件存储在服务器端，以便日后检索，您可以完全控制您的下载历史和数据，而无需依赖浏览器扩展或商业下载服务。