一键部署 FeedCraft。
自托管的RSS中间件，它利用AI在任何订阅源到达您的阅读器之前，对其进行翻译、总结、过滤和清理。
为 FeedCraft 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 FeedCraft 构建什么
FeedCraft 是一个开源的 RSS 中间件，它位于任何源订阅源和您的阅读器之间，通过称为“Crafts”的可配置处理步骤转换每篇文章。它可以从截断的订阅源中提取完整的文章文本，通过兼容 OpenAI 的大型语言模型（LLM）翻译标题和正文，生成 AI 摘要和介绍，使用自然语言规则过滤掉推广帖子，甚至可以将 HTML 页面、JSON API 或搜索结果转换为全新的 RSS 订阅源。
在您自己的 VPS 上自托管 FeedCraft，可以将每篇文章和每个大型语言模型（LLM）提示保留在您控制的基础设施上，消除了困扰共享公共实例的速率限制和停机时间，并允许您将 AI 处理指向最符合您的预算和语言覆盖范围的提供商——无论是 OpenAI、Gemini、本地 Ollama 模型，还是任何兼容 OpenAI 的端点。
FeedCraft 的主要功能
AI翻译和摘要
将文章标题和正文翻译成任何目标语言，并通过与OpenAI兼容的LLM附加AI生成的摘要，每个Craft都有自定义提示。
全文提取
将截断的RSS摘要替换为完整的文章内容，包括一个浏览器渲染的全文增强模式，适用于通过JavaScript填充文本的网站。
HTML/JSON/搜索到RSS
内置可视化生成器将任意网页、JSON API响应（通过curl导入）和搜索引擎结果转换为稳定的RSS订阅源。
便携式和底座模式
为任何订阅源URL添加前缀以进行一次性处理，或者在管理界面中定义命名配方，以固定您的读者订阅的永久转换订阅源URL。
AtomCraft 和 FlowCraft
将原子操作（代理、限制、翻译、总结、美化、忽略广告软文）组合成可重用的管道，这些管道针对每个源提要进行定制。
读者无关的中间件
适用于 FreshRSS、Inoreader、NetNewsWire、Miniflux 或任何支持标准 RSS 的阅读器，无需插件或账户集成。
为什么要在 Hostinger 上运行 FeedCraft
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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