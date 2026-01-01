FeedCraft 是一个开源的 RSS 中间件，它位于任何源订阅源和您的阅读器之间，通过称为“Crafts”的可配置处理步骤转换每篇文章。它可以从截断的订阅源中提取完整的文章文本，通过兼容 OpenAI 的大型语言模型（LLM）翻译标题和正文，生成 AI 摘要和介绍，使用自然语言规则过滤掉推广帖子，甚至可以将 HTML 页面、JSON API 或搜索结果转换为全新的 RSS 订阅源。

在您自己的 VPS 上自托管 FeedCraft，可以将每篇文章和每个大型语言模型（LLM）提示保留在您控制的基础设施上，消除了困扰共享公共实例的速率限制和停机时间，并允许您将 AI 处理指向最符合您的预算和语言覆盖范围的提供商——无论是 OpenAI、Gemini、本地 Ollama 模型，还是任何兼容 OpenAI 的端点。