Temporal 是一个开源的持久工作流执行平台，它允许开发者将长时间运行、容错的应用程序编写为普通代码。使用 Temporal 编写的工作流能够自动抵御进程崩溃、网络分区和基础设施故障——无需手动检查点、数据库中的状态机或复杂的重试逻辑。当工作进程重启时，执行会从中断的地方精确恢复。

此部署运行完整的 Temporal 堆栈：服务器使用 PostgreSQL 进行持久化，并使用 Elasticsearch 进行工作流历史搜索和可见性。随附的 Web UI 允许您监控活动工作流、检查事件历史、按状态或自定义属性搜索执行，以及触发信号——为您的团队提供对正在运行的业务流程的全面可观察性。