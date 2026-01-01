一键安装部署 Temporal
开源的持久工作流执行平台，用于大规模构建容错的长时间运行的应用程序。
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每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Temporal 构建什么
Temporal 是一个开源的持久工作流执行平台，它允许开发者将长时间运行、容错的应用程序编写为普通代码。使用 Temporal 编写的工作流能够自动抵御进程崩溃、网络分区和基础设施故障——无需手动检查点、数据库中的状态机或复杂的重试逻辑。当工作进程重启时，执行会从中断的地方精确恢复。
此部署运行完整的 Temporal 堆栈：服务器使用 PostgreSQL 进行持久化，并使用 Elasticsearch 进行工作流历史搜索和可见性。随附的 Web UI 允许您监控活动工作流、检查事件历史、按状态或自定义属性搜索执行，以及触发信号——为您的团队提供对正在运行的业务流程的全面可观察性。
Temporal 的主要功能
持久执行
工作流能够自动应对进程崩溃和基础设施重启，并能精确地从中断处恢复，无需额外基础设施。
工作流能见度
Elasticsearch 支持的搜索让您能够按状态、工作流类型、自定义搜索属性或时间范围筛选和检查工作流执行。
自动重试
为任何活动定义具有可配置退避的重试策略，以便在不更改应用程序代码的情况下处理瞬时故障。
长期运行的工作流
原生支持可运行数分钟、数天或数年的工作流 — 包括定时器调度、人工审批步骤和外部信号。
多语言 SDK
工作者通过 gRPC 连接，使用适用于 Go、Python、Java、TypeScript、.NET 和 PHP 的官方 SDK。
为什么要在 Hostinger 上运行 Temporal
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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