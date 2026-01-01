Glances 是一款全面的服务器监控工具，它将 top、htop、iotop 和 df 的可见性整合到一个统一的网页界面中。它提供 CPU、内存、交换空间、磁盘 I/O、网络、进程和正在运行的 Docker 容器的实时指标——以及在超出阈值时可配置的警报。

在您的 VPS 上自托管 Glances，让您能够全面了解您的服务器基础设施，而无需将性能数据发送到外部监控服务。此模板部署 Glances，具有只读 Docker socket 访问权限和主机 PID 命名空间，以便容器和系统级指标可以从安全的 HTTPS 界面完全可见。