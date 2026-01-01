Kapowarr 是一个专为 arr 生态系统构建的自托管漫画库管理器，旨在自动化数字漫画期刊、卷和图画小说的下载、重命名和组织。类似于用于电视剧的 Sonarr 或用于电影的 Radarr，Kapowarr 允许您添加想要关注的标题，然后自动搜索并下载来自各种支持来源的新期刊。

该应用程序可以导入现有的漫画库，转换文件格式，并根据可自定义的命名方案组织文件。在 VPS 上运行 Kapowarr 可以让您的图书馆随时随地访问，同时自动化维护工作，否则这些工作将需要持续的手动操作。