RustFS 是一个完全用 Rust 构建的高性能分布式对象存储系统。它提供完整的 Amazon S3 API 兼容性，结合 Rust 的内存安全保证和超越传统解决方案的原始性能。RustFS 专为数据湖、AI/ML 流水线和大数据工作负载而设计，采用纠删码来防止数据丢失，并使用位腐蚀检测来确保长期数据完整性。

在您自己的 VPS 上自托管 RustFS，可让您的对象存储基础设施完全由您掌控——没有按 GB 收费、没有出口费用，也没有供应商锁定。内置的 Web 控制台让您无需额外工具即可管理存储桶、配置访问策略和监控存储使用情况。