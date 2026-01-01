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AMD EPYC 处理器
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全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 RustFS 构建什么

RustFS 是一个完全用 Rust 构建的高性能分布式对象存储系统。它提供完整的 Amazon S3 API 兼容性，结合 Rust 的内存安全保证和超越传统解决方案的原始性能。RustFS 专为数据湖、AI/ML 流水线和大数据工作负载而设计，采用纠删码来防止数据丢失，并使用位腐蚀检测来确保长期数据完整性。

在您自己的 VPS 上自托管 RustFS，可让您的对象存储基础设施完全由您掌控——没有按 GB 收费、没有出口费用，也没有供应商锁定。内置的 Web 控制台让您无需额外工具即可管理存储桶、配置访问策略和监控存储使用情况。

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你可以用 {name} 构建什么

RustFS 的主要功能

S3 API 兼容

可与任何S3兼容的客户端、SDK或工具配合使用 — 无需更改代码即可迁移现有工作流程。

纠删码

将数据分布到多个卷中并提供冗余，这样即使单个驱动器发生故障，存储也能保持完整。

Web 管理控制台

基于浏览器的界面，用于创建存储桶、管理访问密钥、设置生命周期策略和监控存储使用情况。

高性能

采用 Rust 构建，兼顾内存安全与速度——基准测试显示，在小对象工作负载方面，其吞吐量比其他替代方案高出 2.3 倍。

活动通知

在存储桶事件（例如对象创建和删除）上触发 Webhook，以集成到下游处理管道。

身份集成

支持 OIDC/OpenID Connect 和 OpenStack Keystone，用于企业单点登录和多租户部署。

为什么要在 Hostinger 上运行 RustFS

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预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

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利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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