TriliumNext Notes 是一款自托管的个人知识管理应用程序，其核心是分层树状结构，能够容纳数千条笔记。它支持丰富的所见即所得（WYSIWYG）编辑功能、代码块、数学公式，并内置脚本引擎，可用于构建自定义工作流和实现笔记的自动化管理。

在虚拟私人服务器（VPS）上自托管，意味着您可以拥有无限的笔记存储空间，实现跨设备的持久同步，并完全掌控您的知识库。笔记可以在多个位置进行克隆，通过自定义属性进行功能增强，并通过ETAPI REST API接口进行访问，从而实现与外部系统的无缝集成。