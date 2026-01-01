Lightdash 是一个开源的商业智能平台，旨在与 dbt（数据构建工具）原生协作。Lightdash 不会在 BI 工具内部重建指标定义，而是读取您现有的 dbt 模型、测试和文档，自动生成探索界面和指标层 — 将分析逻辑在代码中进行版本控制，使其归位。团队可以构建仪表板、运行即席查询和安排报告交付，而无需重复他们在 dbt 项目中已完成的工作。

与通用 BI 工具不同，Lightdash 的单一事实来源方法意味着当 dbt 模型发生更改时，所有基于它构建的图表都会自动更新。自托管 Lightdash 使分析团队能够完全控制其数据基础设施，而无需通过第三方云平台路由查询结果。