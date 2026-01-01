一键安装部署 Lightdash。
围绕dbt构建的开源BI平台，可将您的数据模型即时转换为仪表板和图表。
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你可以用 Lightdash 构建什么
Lightdash 是一个开源的商业智能平台，旨在与 dbt（数据构建工具）原生协作。Lightdash 不会在 BI 工具内部重建指标定义，而是读取您现有的 dbt 模型、测试和文档，自动生成探索界面和指标层 — 将分析逻辑在代码中进行版本控制，使其归位。团队可以构建仪表板、运行即席查询和安排报告交付，而无需重复他们在 dbt 项目中已完成的工作。
与通用 BI 工具不同，Lightdash 的单一事实来源方法意味着当 dbt 模型发生更改时，所有基于它构建的图表都会自动更新。自托管 Lightdash 使分析团队能够完全控制其数据基础设施，而无需通过第三方云平台路由查询结果。
Lightdash 的主要功能
dbt 原生指标层
Lightdash 读取现有的 dbt 模型、测试和 YAML 文档，以生成探索性用户界面，从而无需在单独的 BI 工具中重新定义指标。
即席 SQL 探索器
直接从浏览器对您的数据仓库运行即席查询，列定义和测试结果将自动从 dbt 元数据中提取。
定时报告发送
配置定期仪表板快照，按计划发送到电子邮件或Slack，让利益相关者保持更新，无需手动导出或下载。
AI 数据协驾
用自然语言询问您的数据，并获取由已在您的dbt项目中定义的指标层提供支持的图表建议。
版本控制的分析
分析定义与您的数据模型一起存在于dbt代码中，使得图表和指标的更改可以通过标准的Git工作流进行审查、对比和部署。
为什么要在 Hostinger 上运行 Lightdash
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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