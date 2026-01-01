pygeoapi 是 OGC API 标准（Features、Coverages、Tiles、Records、Processes、EDR）的开源 Python 实现，它将地理空间数据集转换为可发现、可浏览的 RESTful API。它捆绑了一个内置的 HTML 浏览器，因此非开发人员无需编写任何请求即可浏览集合、在地图上检查项目并下载 GeoJSON。

在您自己的 VPS 上自托管 pygeoapi，您可以完全控制哪些数据集被公开、它们存储在哪里以及谁可以查询它们。连接 PostgreSQL/PostGIS、GeoPackage、Elasticsearch、MongoDB 或远程 WFS/WMS 源，并通过捆绑的 Traefik 代理处理 HTTPS，在您自己的域名下发布它们。