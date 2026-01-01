一键安装部署 pygeoapi。
实现 OGC API 标准套件的 Python 服务器，用于通过 HTTP 发布地理空间数据。
为 pygeoapi 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 pygeoapi 构建什么
pygeoapi 是 OGC API 标准（Features、Coverages、Tiles、Records、Processes、EDR）的开源 Python 实现，它将地理空间数据集转换为可发现、可浏览的 RESTful API。它捆绑了一个内置的 HTML 浏览器，因此非开发人员无需编写任何请求即可浏览集合、在地图上检查项目并下载 GeoJSON。
在您自己的 VPS 上自托管 pygeoapi，您可以完全控制哪些数据集被公开、它们存储在哪里以及谁可以查询它们。连接 PostgreSQL/PostGIS、GeoPackage、Elasticsearch、MongoDB 或远程 WFS/WMS 源，并通过捆绑的 Traefik 代理处理 HTTPS，在您自己的域名下发布它们。
pygeoapi 的主要功能
OGC API 标准
针对单个配置文件实现 OGC API 特征、覆盖范围、切片、记录、流程和环境数据检索。
内置HTML浏览器
每个集合、项目和流程都可以通过Web UI浏览，带有交互式Leaflet地图和美观打印的JSON。
许多数据后端
通过统一的提供商，提供 PostgreSQL/PostGIS、GeoPackage、SpatiaLite、Elasticsearch、MongoDB、CSV、GeoJSON 和远程 WFS 源。
OpenAPI 帮助文档
OpenAPI 3.0 描述和 Swagger/Redoc UI 会根据配置自动生成，以便客户端能够快速集成。
地理空间处理
将 Python 函数公开为 OGC API 进程，以针对您发布的数据运行按需转换、分析和 ETL 作业。
STAC 和元数据目录
发布符合STAC标准的影像和记录目录，以便合作伙伴能够以编程方式搜索和抓取您的地理空间资产。
为什么要在 Hostinger 上运行 pygeoapi
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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