Grocy 是一个基于网络的家庭管理系统，围绕食物库存构建。它跟踪您拥有的物品、何时过期以及消耗量，然后利用这些数据生成准确的购物清单，防止浪费，并帮助您利用储藏室中已有的食材规划食谱。

在您的VPS上自托管意味着您的家庭库存数据保持私密，无论在家中还是在商店，都可以从每个家庭设备访问，并且永远不会与订阅绑定或被供应商关闭。轻量级的PHP和SQLite堆栈即使在配置适中的VPS上也能与其他服务一起舒适运行。