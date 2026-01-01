一键安装部署 Livebook。
交互式、协作式 Elixir 笔记本，用于数据科学、自动化和实时代码探索。
为 Livebook 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Livebook 的主要功能
实时协作
多个用户可以同时编辑同一个笔记本，并支持实时光标跟踪和无冲突的协作编辑。
智能细胞
预构建的单元格类型可自动化 SQL 查询、HTTP 请求、文件读取和图表创建，无需编写重复的样板代码。
机器学习和数据工作流
与 Nx、Explorer 和 Kino 的原生集成，支持数值计算、数据帧和丰富的可视化，直接在笔记本中进行。
笔记本应用部署
将任何笔记本发布为独立的交互式Web应用程序，最终用户无需直接访问Livebook界面即可运行。
默认可重现
笔记本在文件本身中记录所有依赖项和运行时值，确保在不同机器和部署之间结果一致。
为什么要在 Hostinger 上运行 Livebook
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。