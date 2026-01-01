Livebook 是一个开源的 Web 应用程序，用于编写协作式、可重现的 Elixir 笔记本。它专为 BEAM 生态系统而构建，将实时代码执行、丰富的数据可视化和实时多人编辑功能结合在一个基于浏览器的界面中。与通用笔记本环境不同，Livebook 与 Elixir 的并发模型深度集成，并生成旨在在不同会话和机器上运行完全相同的笔记本。

在 VPS 上自托管 Livebook 可以将您的笔记本、数据管道和机器学习实验保留在您控制的基础设施上——没有笔记本大小限制，没有使用费，也没有第三方云服务处理您的代码或数据。