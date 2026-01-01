PinePods 是一款开源播客管理器，专为家庭、团队和希望将其收听历史记录保留在第三方服务器之外的个人听众而构建。它将精致的网页界面与原生的 Android、iOS 和桌面客户端相结合，因此每台设备都能保持同步，而无需依赖商业播客平台。

PinePods 的独特之处在于其一流的多用户模型，以及内置的 gpodder API 支持和 PodcastIndex 集成。每个成员都可以拥有独立的订阅、队列和播放历史记录，同时共享一个后端。在您自己的 VPS 上自托管服务器，可以使您的订阅列表、收听习惯和下载的剧集完全私密，并且免受广告跟踪器的影响。