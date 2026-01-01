一键部署 PinePods。
自托管的多用户播客管理器，支持跨设备同步、PodcastIndex 搜索和原生移动应用。
为 PinePods 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
PinePods 的主要功能
多用户账户
每个成员都拥有独立的订阅、队列和收听历史记录，这些都由共享服务器支持 — 非常适合家庭或合住的住户。
跨设备同步
播放位置、队列和订阅通过内置的gpodder API在网页、安卓、iOS和桌面客户端之间实时同步。
PodcastIndex 搜索
通过开放的PodcastIndex目录或iTunes搜索发现新节目，无需向广告支持的目录发送查询。
剧集下载
将剧集下载到服务器，以便离线收听、存档，并防止节目从公共订阅源中消失。
YouTube 频道
将 YouTube 频道订阅为播客，并提取音频，这样你就可以像收听常规节目一样收听了。
OPML 导入和备份
通过OPML导入您现有的播客订阅，安排自动备份，并在需要时导出所有内容。
为什么要在 Hostinger 上运行 PinePods
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。