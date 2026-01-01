Wizarr 是一个自托管的邀请和用户管理系统，适用于 Plex、Jellyfin 和 Emby 媒体服务器。它生成安全的、可共享的邀请链接，这些链接具有可配置的过期日期、媒体库访问限制和账户持续时间限制，然后引导新用户完成一个指导性的入职流程，以便快速连接。

将 Wizarr 与您的媒体服务器一起自托管，可以对谁有权访问以及访问多长时间进行精细控制，而无需在每个媒体服务器的管理员面板中手动管理用户账户。邀请跟踪、会话管理和批量成员工具使得在任何规模下管理共享媒体库都变得实用。