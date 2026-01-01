一键部署 Haven。
私人自托管博客平台，用于个人日记、家庭动态以及仅与您邀请的人分享的文字。
为 Haven 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Haven 的主要功能
默认为私有
无需自行注册意味着只有受邀读者才能看到您的帖子、照片和评论——非常适合家庭博客和个人日记。
Markdown 编辑器
使用 Markdown 撰写帖子，支持实时预览，并可在编辑器内直接渲染嵌入的图片、视频和音频。
内置RSS阅读器
在您自己的仪表板内，无需单独的订阅阅读器，即可关注其他 Haven 博客和公共动态。
私人 RSS 源
每位受邀读者都会获得一个个人认证的RSS URL，这样他们就可以在任何订阅阅读器中订阅，而不会公开您的博客。
节省带宽
上传的图片会自动缩小，并且界面没有使用JavaScript框架，因此页面在慢速网络下也能保持快速。
可自定义主题
直接从管理员处注入自定义CSS和字体，以匹配您的个人风格，而无需分叉代码库。
为什么要在 Hostinger 上运行 Haven
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。