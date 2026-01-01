Haven 是一个开源的个人博客应用程序，基于 Ruby on Rails 构建，专为希望与朋友和家人而非公共互联网分享私密空间的作家而设计。它没有自助注册、没有广告、没有跟踪器、也没有算法推荐——只有您为其创建账户的人才能阅读您的帖子。

在您自己的 VPS 上自托管 Haven，可以完全掌控您的日记条目、照片和订阅者列表，它配备了 Markdown 编辑器、内置 RSS 阅读器以及针对低带宽阅读优化的图像缩减功能。