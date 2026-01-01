Halo 是一个完全开源的现代化内容管理系统，基于 Spring Boot 和响应式 PostgreSQL 构建。它提供丰富的插件和主题市场、基于块的编辑器、多内容类型发布以及简洁的管理员控制台 — 使其适用于从个人博客到公司网站的各种场景。

凭借超过 39,000 个 GitHub 星标和活跃的开发，Halo 是最广泛采用的自托管 CMS 平台之一。在您自己的 VPS 上自托管，您可以完全控制您的内容，无需按帖子付费，并且可以灵活地通过插件扩展平台，而不受订阅等级的限制。