Woodpecker CI 是 Drone CI 的一个轻量级社区分支，提供了一个直接的持续集成和交付平台。流水线在您的仓库中定义为简单的 YAML 文件，Woodpecker 通过 GitHub OAuth 集成，在推送、拉取请求或标签事件时自动运行它们。

在 VPS 上自托管 Woodpecker CI 让您完全控制您的构建基础设施，没有按分钟计费或席位限制。注意：在部署之前，创建一个 GitHub OAuth 应用程序，将回调 URL 设置为您的 Woodpecker 实例 URL，然后在设置过程中提供客户端 ID 和密钥。