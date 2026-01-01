EmailEngine 是一个自托管服务，可连接到 IMAP 和 SMTP 邮箱——包括 Gmail、Outlook 和任何标准提供商——并通过单个 REST API 公开所有电子邮件操作。开发人员无需编写直接与 IMAP 通信的应用程序代码，而是将电子邮件帐户注册到 EmailEngine，然后通过简洁的 HTTP 端点发送、接收、搜索和同步电子邮件。

在您自己的 VPS 上自托管 EmailEngine 可将电子邮件帐户凭据和邮件数据保留在您自己的基础设施中。EmailEngine 处理重新连接、凭据加密和 webhook 交付，因此应用程序代码可以专注于业务逻辑，而不是电子邮件协议处理。包含 14 天试用期；持续生产使用需要许可证。