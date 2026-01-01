一键部署 EmailEngine。
自托管电子邮件API，连接IMAP和SMTP账户，并将其公开为统一的REST接口。
为 EmailEngine 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 EmailEngine 构建什么
EmailEngine 是一个自托管服务，可连接到 IMAP 和 SMTP 邮箱——包括 Gmail、Outlook 和任何标准提供商——并通过单个 REST API 公开所有电子邮件操作。开发人员无需编写直接与 IMAP 通信的应用程序代码，而是将电子邮件帐户注册到 EmailEngine，然后通过简洁的 HTTP 端点发送、接收、搜索和同步电子邮件。
在您自己的 VPS 上自托管 EmailEngine 可将电子邮件帐户凭据和邮件数据保留在您自己的基础设施中。EmailEngine 处理重新连接、凭据加密和 webhook 交付，因此应用程序代码可以专注于业务逻辑，而不是电子邮件协议处理。包含 14 天试用期；持续生产使用需要许可证。
EmailEngine 的主要功能
统一的电子邮件 REST API
通过单个 HTTP 端点，访问所有 IMAP 和 SMTP 操作——发送、接收、搜索、同步——无论电子邮件提供商如何。
多账户管理
注册来自任何提供商的多个电子邮件账户，并通过一个统一的API管理所有收件箱，无需针对每个提供商进行集成工作。
Webhook 事件投递
当新邮件到达、消息被读取或邮箱状态改变时，接收实时HTTP通知，无需轮询。
凭据加密
所有存储的电子邮件账户密码和OAuth令牌都使用您在部署时配置的主密钥进行加密。
SMTP 提交代理
通过内置的SMTP代理，代表已注册账户发送电子邮件，且无需向发送服务暴露原始凭据。
为什么要在 Hostinger 上运行 EmailEngine
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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