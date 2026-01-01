eLabFTW 是一个免费开源的电子实验记录本 (ELN)，专为科研实验室打造。它用一个结构化、可搜索的工作空间取代了纸质笔记本和分散的电子表格，科学家可以在其中记录实验、管理样品和试剂、存储实验方案，并跨团队协作共享资源。

在您自己的 VPS 上自托管 eLabFTW 可以使敏感的研究数据、知识产权和未发表的结果完全处于机构控制之下 — 没有第三方云，没有按席位定价，也没有供应商锁定的风险。完整的 PDF/ZIP 导出、时间戳和 S3 兼容存储使其适用于需要审计跟踪和长期归档的受监管环境。