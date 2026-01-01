Kan 是一个自托管的开源看板，专为希望完全控制其项目数据的团队而设计。它采用 Next.js 和 PostgreSQL 构建，提供了 Trello 熟悉的卡片和看板工作流程，而无需按席位付费或数据锁定。看板、卡片、标签和团队工作区都开箱即用。

在您自己的 VPS 上托管 Kan 意味着您的项目数据将保持私密，并存储在您控制的基础设施上。它支持电子邮件/密码登录以及超过 20 个 OAuth 提供商（包括 Google、GitHub 和 Microsoft），您的团队无需额外设置即可开始协作。