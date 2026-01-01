一键安装部署 Mylar3。
自托管漫画下载器和库管理器，可自动化跨NZB和种子源的新刊追踪。
为 Mylar3 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Mylar3 构建什么
Mylar3 是 Mylar 的一个活跃维护的 Python 3 分支，Mylar 是一个自动漫画下载器和图书馆管理器，它可以监控系列漫画，在新刊发布时将其加入下载队列，将下载任务交给您现有的客户端，并将生成的 CBR/CBZ 文件进行后期处理，整理成一个整洁的图书馆。它支持 SABnzbd、NZBGet 以及各种洪流客户端，包括 qBittorrent、Transmission、Deluge 和 rTorrent。
在您自己的 VPS 上自托管 Mylar3 可以将您的阅读列表、观看队列和下载客户端凭据保留在您自己的基础设施中，而不是 SaaS 服务。结合 Komga 或 Kavita 等漫画阅读器，这种部署就变成了一个个人漫画的 Plex 式堆栈——自动获取新刊到图书馆，移动和桌面阅读器可以随时随地访问。
Mylar3 的主要功能
剧集待看列表
追踪正在连载的系列、单期漫画、故事线和独立短篇，以便新发布的内容在可用时立即自动排队。
NZB 和 BT客户端
将下载任务交给SABnzbd、NZBGet、qBittorrent、Transmission、Deluge、rTorrent等客户端，通过它们的标准API。
索引器集成
搜索 Newznab/Torznab 索引器、公共 DDL 提供商和可配置的 RSS 源，以查找每个跟踪的问题。
库后处理
重命名、移动并标记下载的文件到一个整洁的文件夹结构中 (CBR/CBZ)，适用于 Komga、Kavita、ComicRack 等。
ComicVine 元数据
从 ComicVine 获取封面图、期号和出版商元数据，以便库保持一致并良好标记。
后台调度器
运行持续的定期检查，查找新问题、缺失的回填和重命名作业，以便库无需手动干预即可更新。
为什么要在 Hostinger 上运行 Mylar3
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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