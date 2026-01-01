Mylar3 是 Mylar 的一个活跃维护的 Python 3 分支，Mylar 是一个自动漫画下载器和图书馆管理器，它可以监控系列漫画，在新刊发布时将其加入下载队列，将下载任务交给您现有的客户端，并将生成的 CBR/CBZ 文件进行后期处理，整理成一个整洁的图书馆。它支持 SABnzbd、NZBGet 以及各种洪流客户端，包括 qBittorrent、Transmission、Deluge 和 rTorrent。

在您自己的 VPS 上自托管 Mylar3 可以将您的阅读列表、观看队列和下载客户端凭据保留在您自己的基础设施中，而不是 SaaS 服务。结合 Komga 或 Kavita 等漫画阅读器，这种部署就变成了一个个人漫画的 Plex 式堆栈——自动获取新刊到图书馆，移动和桌面阅读器可以随时随地访问。