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AMD EPYC 处理器
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Mylar3 构建什么

Mylar3 是 Mylar 的一个活跃维护的 Python 3 分支，Mylar 是一个自动漫画下载器和图书馆管理器，它可以监控系列漫画，在新刊发布时将其加入下载队列，将下载任务交给您现有的客户端，并将生成的 CBR/CBZ 文件进行后期处理，整理成一个整洁的图书馆。它支持 SABnzbd、NZBGet 以及各种洪流客户端，包括 qBittorrent、Transmission、Deluge 和 rTorrent。

在您自己的 VPS 上自托管 Mylar3 可以将您的阅读列表、观看队列和下载客户端凭据保留在您自己的基础设施中，而不是 SaaS 服务。结合 Komga 或 Kavita 等漫画阅读器，这种部署就变成了一个个人漫画的 Plex 式堆栈——自动获取新刊到图书馆，移动和桌面阅读器可以随时随地访问。

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Mylar3 的主要功能

剧集待看列表

追踪正在连载的系列、单期漫画、故事线和独立短篇，以便新发布的内容在可用时立即自动排队。

NZB 和 BT客户端

将下载任务交给SABnzbd、NZBGet、qBittorrent、Transmission、Deluge、rTorrent等客户端，通过它们的标准API。

索引器集成

搜索 Newznab/Torznab 索引器、公共 DDL 提供商和可配置的 RSS 源，以查找每个跟踪的问题。

库后处理

重命名、移动并标记下载的文件到一个整洁的文件夹结构中 (CBR/CBZ)，适用于 Komga、Kavita、ComicRack 等。

ComicVine 元数据

从 ComicVine 获取封面图、期号和出版商元数据，以便库保持一致并良好标记。

后台调度器

运行持续的定期检查，查找新问题、缺失的回填和重命名作业，以便库无需手动干预即可更新。

为什么要在 Hostinger 上运行 Mylar3

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在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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