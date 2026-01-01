一键安装部署 Neo4j。
全球领先的开源图数据库，专为大规模存储和查询深度关联数据而构建。
为 Neo4j 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Neo4j 的主要功能
原生图存储
数据以节点和关系的形式物理存储，因此图遍历以恒定时间执行，无论数据集总大小如何 — 这是关系型数据库无法比拟的。
Cypher 查询语言
Cypher 是一种富有表现力的、模式匹配的查询语言，专为图而构建，让您能够以可读的、类似 SQL 的语法描述复杂的关联查询。
内置浏览器UI
Neo4j Browser 提供了一个交互式可视化界面，用于编写查询、探索您的图，并将结果渲染为交互式节点关系图。
ACID 事务
完整的ACID合规性确保了数据的一致性和持久性，使Neo4j适用于正确性不容妥协的生产工作负载。
REST 和 Bolt API
Bolt 二进制协议和 HTTP REST API 允许任何应用程序使用官方驱动程序连接到 Neo4j，这些驱动程序可用于 Python、Java、JavaScript、Go、.NET 等。
图算法
图数据科学库提供65+种算法——PageRank、社区检测、路径查找——无需导出数据即可直接在您的图上运行。
为什么要在 Hostinger 上运行 Neo4j
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。