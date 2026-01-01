Neo4j 是全球部署最广泛的图数据库，它将数据存储为节点和关系，而非行和表。这种原生图模型使其在遍历连接时速度极快——无论是查找两个人之间的最短路径、检测欺诈团伙，还是生成产品推荐——都能避免在处理连接数据问题时，关系型数据库因昂贵的连接操作而导致的性能下降。

在您自己的 VPS 上自托管 Neo4j，让您能够完全控制数据模型、内存配置和访问权限。您可以避免按查询收费的云费用，同时将敏感的关系数据（例如用户网络、交易图和组织层级结构）完全保留在您控制的基础设施上。