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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Neo4j 构建什么

Neo4j 是全球部署最广泛的图数据库，它将数据存储为节点和关系，而非行和表。这种原生图模型使其在遍历连接时速度极快——无论是查找两个人之间的最短路径、检测欺诈团伙，还是生成产品推荐——都能避免在处理连接数据问题时，关系型数据库因昂贵的连接操作而导致的性能下降。

在您自己的 VPS 上自托管 Neo4j，让您能够完全控制数据模型、内存配置和访问权限。您可以避免按查询收费的云费用，同时将敏感的关系数据（例如用户网络、交易图和组织层级结构）完全保留在您控制的基础设施上。

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你可以用 {name} 构建什么

Neo4j 的主要功能

原生图存储

数据以节点和关系的形式物理存储，因此图遍历以恒定时间执行，无论数据集总大小如何 — 这是关系型数据库无法比拟的。

Cypher 查询语言

Cypher 是一种富有表现力的、模式匹配的查询语言，专为图而构建，让您能够以可读的、类似 SQL 的语法描述复杂的关联查询。

内置浏览器UI

Neo4j Browser 提供了一个交互式可视化界面，用于编写查询、探索您的图，并将结果渲染为交互式节点关系图。

ACID 事务

完整的ACID合规性确保了数据的一致性和持久性，使Neo4j适用于正确性不容妥协的生产工作负载。

REST 和 Bolt API

Bolt 二进制协议和 HTTP REST API 允许任何应用程序使用官方驱动程序连接到 Neo4j，这些驱动程序可用于 Python、Java、JavaScript、Go、.NET 等。

图算法

图数据科学库提供65+种算法——PageRank、社区检测、路径查找——无需导出数据即可直接在您的图上运行。

为什么要在 Hostinger 上运行 Neo4j

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。

Sylvain
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

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Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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