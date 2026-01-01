一键部署 Foxel。
自托管私有云存储，支持AI驱动的语义搜索，涵盖照片、视频和文档。
为 Foxel 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Foxel 构建什么
Foxel 是一个开源的私有云存储平台，它将本地磁盘、S3、WebDAV、SFTP、FTP、Google Drive、OneDrive、Dropbox 和其他后端的文件统一到一个单一的网页界面中。其突出特点是人工智能驱动的语义搜索，它允许您通过自然语言描述而不是文件名来查找照片、视频和文档。
自托管 Foxel 可将您的个人媒体库、工作档案和共享团队文件保存在您完全控制的基础设施上——无需按席位付费，没有专有锁定，也没有第三方扫描您的数据来构建嵌入。基于角色的访问控制、签名共享链接以及通过 S3 API 和 WebDAV 进行的协议映射，使其既适用于个人也适用于小型团队。
Foxel 的主要功能
语义AI搜索
使用可配置的嵌入模型和 Milvus 或 Qdrant 向量数据库，通过自然语言描述来查找照片和文档。
统一存储后端
连接本地磁盘、S3、WebDAV、SFTP、FTP、Google Drive、OneDrive、Dropbox等，通过可插拔适配器整合到一个浏览界面中。
基于角色的访问控制
定义自定义角色，具有基于路径的读取、写入、删除和共享权限，并可使用通配符、正则表达式和优先级排序规则。
内置文件预览
在浏览器中直接流式传输图像、视频、PDF、Office文档、文本和源代码，无需下载原始文件。
协议映射
通过S3兼容的端点、WebDAV挂载以及签名的直接链接，公开您的存储，供脚本、应用程序和操作系统文件管理器使用。
插件和AI代理
通过基于清单的插件和集成的AI代理来扩展平台，这些代理可以执行文件操作和自动化任务。
为什么要在 Hostinger 上运行 Foxel
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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