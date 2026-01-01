Foxel 是一个开源的私有云存储平台，它将本地磁盘、S3、WebDAV、SFTP、FTP、Google Drive、OneDrive、Dropbox 和其他后端的文件统一到一个单一的网页界面中。其突出特点是人工智能驱动的语义搜索，它允许您通过自然语言描述而不是文件名来查找照片、视频和文档。

自托管 Foxel 可将您的个人媒体库、工作档案和共享团队文件保存在您完全控制的基础设施上——无需按席位付费，没有专有锁定，也没有第三方扫描您的数据来构建嵌入。基于角色的访问控制、签名共享链接以及通过 S3 API 和 WebDAV 进行的协议映射，使其既适用于个人也适用于小型团队。