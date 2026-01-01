ZeroNote是一款自托管的统一生产力应用程序，它将笔记、密码管理、书签和双因素认证代码整合到一个加密应用程序中。它采用客户端AES加密和零知识架构——服务器永远不会看到您的未加密数据，只有您的设备才能解密它。

在VPS上自托管ZeroNote，将四个独立的工具整合到一个您完全控制的私有加密服务中。离线优先的SQLite存储确保数据在没有互联网连接的情况下始终可用，智能自动标签功能可自动整理项目，以及可选的P2P或S3同步功能可将可用性扩展到所有设备。