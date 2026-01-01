Weblate 是一个功能强大的开源翻译管理平台，它直接与 Git、GitHub、GitLab 和 Bitbucket 集成，以保持翻译与您的代码库同步。译者通过直观的网页界面工作，而更改会自动提交回您的存储库，从而消除了手动文件交换和合并冲突。

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