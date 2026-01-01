部署 Weblate 一键安装。
基于网络的翻译管理平台，紧密集成版本控制，实现无缝本地化工作流程。
为 Weblate 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Weblate 的主要功能
版本控制集成
自动将翻译与 Git、GitHub、GitLab 和 Bitbucket 仓库同步，无需手动交换文件。
50多种文件格式
支持 PO、XLIFF、JSON、Android 资源、iOS 字符串、Java 属性以及数十种其他翻译格式。
翻译记忆库
在不同项目之间重用以前翻译的字符串，以保持一致性并加快本地化工作。
机器翻译
从 DeepL、Google Translate 和 LibreTranslate 获取自动翻译建议，以加速工作流程。
质量检查
在翻译投入生产之前，自动捕获占位符错误、格式问题和不一致之处。
审查工作流程
配置具有基于角色的权限的审批流程，以确保您的团队的翻译质量。
为什么要在 Hostinger 上运行 Weblate
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
在无法访问我的自托管 n8n 实例后，我联系了 Hostinger 支持团队，他们的服务让我非常满意。支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常耐心，而且非常细心。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。