一键部署 Paymenter。
专为托管公司打造的开源计费和订阅管理平台，集成了Stripe、PayPal和自动配置功能。
为 Paymenter 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Paymenter 构建什么
Paymenter是一个开源计费平台，专为需要专业订阅管理且无需按交易付费或专有许可费用的托管公司和服务提供商而构建。它处理整个客户生命周期——从服务开通到发票生成和收款——并原生集成了Stripe、PayPal、Pterodactyl、cPanel、Plesk和DirectAdmin。Paymenter基于Laravel构建，拥有简洁的管理仪表板，为托管企业提供了灵活定制其计费体验各个方面的能力。
在您的VPS上自托管Paymenter意味着没有交易加价、没有客户限制，并能完全控制平台。MariaDB和Redis在本地运行，以实现快速结账体验和响应迅速的管理操作，而MIT许可证允许您修改和扩展平台，以匹配您确切的业务模型。
Paymenter 的主要功能
订阅管理
处理具有灵活周期、自动续订提醒和按比例计费的循环账单，确保客户始终为其使用的服务准确付费。
自动配置
新服务订单通过 Pterodactyl、cPanel、Plesk 或 DirectAdmin 集成自动配置资源，消除了付款和交付之间的手动设置。
多个支付网关
开箱即用地通过 Stripe、PayPal 和 Mollie 接受付款，为客户提供他们喜欢的支付选项，无需进行自定义集成工作。
客户自助服务门户
客户通过品牌门户管理自己的服务、发票和账户详情，从而减少了日常账单问题的支持工单量。
可扩展的插件系统
通过插件架构添加自定义集成、支付网关和配置模块，无需修改核心平台代码。
为什么要在 Hostinger 上运行 Paymenter
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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