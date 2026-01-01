Paymenter是一个开源计费平台，专为需要专业订阅管理且无需按交易付费或专有许可费用的托管公司和服务提供商而构建。它处理整个客户生命周期——从服务开通到发票生成和收款——并原生集成了Stripe、PayPal、Pterodactyl、cPanel、Plesk和DirectAdmin。Paymenter基于Laravel构建，拥有简洁的管理仪表板，为托管企业提供了灵活定制其计费体验各个方面的能力。

在您的VPS上自托管Paymenter意味着没有交易加价、没有客户限制，并能完全控制平台。MariaDB和Redis在本地运行，以实现快速结账体验和响应迅速的管理操作，而MIT许可证允许您修改和扩展平台，以匹配您确切的业务模型。