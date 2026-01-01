Paymenter最高立减 70%

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专为托管公司打造的开源计费和订阅管理平台，集成了Stripe、PayPal和自动配置功能。

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AMD EPYC 处理器
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全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Paymenter 构建什么

Paymenter是一个开源计费平台，专为需要专业订阅管理且无需按交易付费或专有许可费用的托管公司和服务提供商而构建。它处理整个客户生命周期——从服务开通到发票生成和收款——并原生集成了Stripe、PayPal、Pterodactyl、cPanel、Plesk和DirectAdmin。Paymenter基于Laravel构建，拥有简洁的管理仪表板，为托管企业提供了灵活定制其计费体验各个方面的能力。

在您的VPS上自托管Paymenter意味着没有交易加价、没有客户限制，并能完全控制平台。MariaDB和Redis在本地运行，以实现快速结账体验和响应迅速的管理操作，而MIT许可证允许您修改和扩展平台，以匹配您确切的业务模型。

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你可以用 {name} 构建什么

Paymenter 的主要功能

订阅管理

处理具有灵活周期、自动续订提醒和按比例计费的循环账单，确保客户始终为其使用的服务准确付费。

自动配置

新服务订单通过 Pterodactyl、cPanel、Plesk 或 DirectAdmin 集成自动配置资源，消除了付款和交付之间的手动设置。

多个支付网关

开箱即用地通过 Stripe、PayPal 和 Mollie 接受付款，为客户提供他们喜欢的支付选项，无需进行自定义集成工作。

客户自助服务门户

客户通过品牌门户管理自己的服务、发票和账户详情，从而减少了日常账单问题的支持工单量。

可扩展的插件系统

通过插件架构添加自定义集成、支付网关和配置模块，无需修改核心平台代码。

为什么要在 Hostinger 上运行 Paymenter

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预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

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利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。

Maxim Shishkin
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Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀

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终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。

Omkar
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。

Sylvain
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

Herriman
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Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。

Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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