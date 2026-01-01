部署 Lowcoder 一键安装。
开源低代码平台，用于通过拖放和真实数据连接器构建内部应用程序、仪表板和管理面板。
为 Lowcoder 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Lowcoder 的主要功能
可视化拖放式构建器
使用50多个预构建组件（表格、表单、图表、模态框等）来构建界面，并将它们直接绑定到数据查询，无需编写HTML或CSS。
原生数据连接器
连接到 PostgreSQL、MySQL、MongoDB、Redis、REST API、GraphQL 和流行的 SaaS 工具，无需编写自定义集成代码。
JavaScript 业务逻辑
在查询和事件处理程序中编写内联JavaScript，以表达纯无代码工具无法捕获的数据转换和工作流。
可复用模块
将常用屏幕打包成模块，并将其嵌入到多个应用程序中，随着目录的增长保持内部工具的一致性。
基于角色的访问控制
定义应用程序级、页面级和查询级权限，以便每个团队成员只看到与其角色相关的工具和数据。
应用嵌入和API
将 Lowcoder 应用嵌入到现有网站中，并通过 REST API 驱动它们，从而将低代码工作流融入到更广泛的产品界面中。
为什么要在 Hostinger 上运行 Lowcoder
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
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