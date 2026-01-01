Lowcoder是一个开源低代码平台，它允许开发人员和运维团队使用可视化拖放构建器来构建内部工具、管理面板和客户门户。凭借50多个组件、针对数据库和REST API的原生连接器，以及对业务逻辑的完整JavaScript支持，团队可以在数小时而非数周内交付可运行的应用程序——无需从头开始重建前端。

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