一键安装部署 Prometheus。
CNCF毕业的开源监控工具包，已成为云原生指标收集和告警的行业标准。
为 Prometheus 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Prometheus 构建什么
Prometheus通过拉取式HTTP模型从您的基础设施和应用程序收集时间序列指标，将它们存储在高效的本地TSDB中，并公开PromQL——一种强大的查询语言，用于对任何指标进行切片、聚合和告警。作为与Kubernetes一同从CNCF毕业的项目，它是GitLab、DigitalOcean和Uber等公司的DevOps团队选择的监控基础。
在您自己的VPS上运行Prometheus，您可以以固定成本无限制地摄取指标，完全控制抓取间隔和保留期限，并与Grafana、Alertmanager以及数百个社区导出器进行原生集成——无需按指标计费的云费用或数据采样限制。
Prometheus 的主要功能
PromQL 查询语言
灵活的功能性查询语言让您能够实时聚合、转换并对您的整个基础设施中的任何指标组合发出警报。
拉取式集合
Prometheus 按照可配置的计划从 HTTP 端点抓取指标，这使得在不更改受监控应用程序的情况下，可以轻松添加新的目标。
服务发现
与 Kubernetes、Consul、EC2 等的本地集成，可自动发现和监控新启动的服务，无需手动配置。
告警规则
定义基于阈值和趋势的告警规则，通过 Alertmanager 将通知路由到 Slack、PagerDuty、电子邮件或任何 webhook 端点。
Grafana 集成
Prometheus 是 Grafana 的默认数据源，支持丰富的仪表盘、热力图以及所有指标的可视化，只需少量设置。
为什么要在 Hostinger 上运行 Prometheus
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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