Prometheus通过拉取式HTTP模型从您的基础设施和应用程序收集时间序列指标，将它们存储在高效的本地TSDB中，并公开PromQL——一种强大的查询语言，用于对任何指标进行切片、聚合和告警。作为与Kubernetes一同从CNCF毕业的项目，它是GitLab、DigitalOcean和Uber等公司的DevOps团队选择的监控基础。

在您自己的VPS上运行Prometheus，您可以以固定成本无限制地摄取指标，完全控制抓取间隔和保留期限，并与Grafana、Alertmanager以及数百个社区导出器进行原生集成——无需按指标计费的云费用或数据采样限制。