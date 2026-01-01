Mealie 是一款自托管食谱管理器，只需单击一下即可从任何网站导入食谱，剔除广告和杂乱内容，将干净、可搜索的食谱永久存储在您的服务器上。它按标签和菜系组织食谱，自动调整份量，并显示营养信息——所有这些都在移动友好的烹饪模式下进行。

自托管 Mealie 意味着您的食谱收藏在网站关闭和平台转型后仍能保存，共享家庭成员都可以访问同一个食谱库，并且每周膳食计划可以生成合并的购物清单，而无需任何订阅费用。