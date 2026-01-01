一键部署 EMQX。
高性能开源 MQTT 代理，适用于物联网和实时消息传输，内置 Web 管理仪表盘。
为 EMQX 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 EMQX 构建什么
EMQX是一个高度可扩展的开源MQTT消息代理，专为物联网、工业自动化和实时数据流设计。它能处理数百万个并发MQTT连接，具有亚毫秒级延迟，并支持MQTT 3.1、3.1.1和5.0以及基于WebSockets的MQTT。内置规则引擎让您能够处理、路由和转换设备消息，无需编写后端代码，直接连接到数据库、云服务和HTTP端点。
随附的Web仪表板提供了一个全面的管理界面，用于实时监控集群健康状况、连接统计信息、订阅树和规则引擎流。在您的VPS上自托管EMQX，让您能够完全控制您的物联网消息基础设施——无需按消息量支付云费用，无供应商锁定，并对您的设备通信层拥有完全的可见性。
EMQX 的主要功能
MQTT 5.0 支持
完整的 MQTT 5.0 实现，包括会话过期、消息过期、原因码、共享订阅以及适用于现代物联网应用的请求/响应模式。
内置规则引擎
处理、过滤和路由设备消息，使用类似 SQL 的规则将数据转发到数据库、Kafka、HTTP Webhook 或其他 MQTT 代理，无需自定义代码。
基于 WebSocket 的 MQTT
通过安全的WebSocket连接，将Web浏览器和JavaScript客户端直接连接到EMQX，无需单独的桥接器即可实现实时物联网仪表盘。
网络管理控制面板
通过内置的管理Web界面，实时监控连接数、订阅树、消息速率和规则引擎性能。
高并发
EMQX 在单个节点上处理数百万并发设备连接，使其适用于从小型家庭自动化设置到大规模工业部署的各种场景。
为什么要在 Hostinger 上运行 EMQX
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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