EMQX是一个高度可扩展的开源MQTT消息代理，专为物联网、工业自动化和实时数据流设计。它能处理数百万个并发MQTT连接，具有亚毫秒级延迟，并支持MQTT 3.1、3.1.1和5.0以及基于WebSockets的MQTT。内置规则引擎让您能够处理、路由和转换设备消息，无需编写后端代码，直接连接到数据库、云服务和HTTP端点。

随附的Web仪表板提供了一个全面的管理界面，用于实时监控集群健康状况、连接统计信息、订阅树和规则引擎流。在您的VPS上自托管EMQX，让您能够完全控制您的物联网消息基础设施——无需按消息量支付云费用，无供应商锁定，并对您的设备通信层拥有完全的可见性。