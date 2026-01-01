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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Donetick 构建什么

Donetick 是一款专为共享居住空间和小型团体打造的自托管任务管理应用程序。它超越了简单的待办事项列表，通过提供智能分配策略——包括基于完成历史的随机轮换和工作量平衡——确保重复性任务在所有成员之间公平分配，无需手动协调。

灵活的日程安排支持每日、每周、每月和自定义重复模式，同时与 Telegram 和 Pushover 的集成可提供及时提醒。NFC 标签支持让成员通过在相关位置轻触标签即可立即完成任务。SSO 和 OIDC 兼容性意味着 Donetick 可以融入现有的身份设置，而轻量级的 SQLite 后端使部署变得简单。自托管为您提供完整的数据隐私，且无需订阅费用。

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Donetick 的主要功能

智能任务分配

根据每个成员的完成记录，通过随机分配或工作量均衡来公平分配家务。

灵活的重复

支持每日、每周、每月和自定义日程，这样每个例行事务 — 从日常洗碗到每月深度清洁 — 都能按计划进行。

推送通知

与 Telegram 和 Pushover 集成，直接向成员设备发送提醒和逾期警报。

NFC 标签支持

在家中相关位置放置NFC标签，以便成员通过手机轻触即可立即标记任务完成。

SSO 和 OIDC 登录

通过单点登录和OpenID Connect连接到现有身份提供商，实现无缝的用户管理。

为什么要在 Hostinger 上运行 Donetick

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在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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