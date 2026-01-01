Donetick 是一款专为共享居住空间和小型团体打造的自托管任务管理应用程序。它超越了简单的待办事项列表，通过提供智能分配策略——包括基于完成历史的随机轮换和工作量平衡——确保重复性任务在所有成员之间公平分配，无需手动协调。

灵活的日程安排支持每日、每周、每月和自定义重复模式，同时与 Telegram 和 Pushover 的集成可提供及时提醒。NFC 标签支持让成员通过在相关位置轻触标签即可立即完成任务。SSO 和 OIDC 兼容性意味着 Donetick 可以融入现有的身份设置，而轻量级的 SQLite 后端使部署变得简单。自托管为您提供完整的数据隐私，且无需订阅费用。