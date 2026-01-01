TaxHacker 是一款开源的、由 AI 驱动的会计应用程序，专为自由职业者、独立开发者和小型企业打造。它通过使用大型语言模型，自动从上传的收据和发票中提取金额、日期、商家、税务数据和明细项目，从而消除了手动数据录入。

与 SaaS 会计工具不同，TaxHacker 完全在您自己的基础设施上运行——您的财务文件永远不会离开您的服务器。它支持 170 多种世界货币，并具有自动历史汇率转换功能；它可与 OpenAI、Google Gemini、Mistral 或通过 Ollama 使用本地模型；它还允许您创建自定义类别和 AI 提示，以适应您特定的业务工作流程。