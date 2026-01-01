一键安装部署 TaxHacker。
自托管的AI会计工具，可自动从收据和发票中提取数据，适用于自由职业者和小型企业。
为 TaxHacker 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 TaxHacker 构建什么
TaxHacker 是一款开源的、由 AI 驱动的会计应用程序，专为自由职业者、独立开发者和小型企业打造。它通过使用大型语言模型，自动从上传的收据和发票中提取金额、日期、商家、税务数据和明细项目，从而消除了手动数据录入。
与 SaaS 会计工具不同，TaxHacker 完全在您自己的基础设施上运行——您的财务文件永远不会离开您的服务器。它支持 170 多种世界货币，并具有自动历史汇率转换功能；它可与 OpenAI、Google Gemini、Mistral 或通过 Ollama 使用本地模型；它还允许您创建自定义类别和 AI 提示，以适应您特定的业务工作流程。
TaxHacker 的主要功能
AI文档提取
自动解析收据和发票，以提取金额、日期、商户和税务数据，无需手动输入。
多货币支持
追踪170多种货币和14种加密货币的交易，并自动进行历史汇率转换。
灵活的 LLM 提供商
与 OpenAI、Google Gemini、Mistral 或 Ollama 等本地模型配合使用 — 选择符合您隐私和成本需求的提供商。
自定义类别
创建个性化类别、项目和字段，并使用根据您的特定业务工作流程进行调整的自定义AI提示。
完全数据控制
所有财务文件都保留在您自己的服务器上 — 任何第三方服务都不会看到您的敏感业务数据。
批量操作
高级筛选、全文搜索、批量操作和数据导出使报税季准备工作变得简单明了。
为什么要在 Hostinger 上运行 TaxHacker
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
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