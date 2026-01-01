MySQL 是世界上采用最广泛的开源关系型数据库，作为无数网站、SaaS 产品和商业应用程序的数据层，备受信任。它通过 InnoDB 存储引擎提供完整的 ACID 合规性，结合成熟的复制功能、成熟的 SQL 方言以及对所有主流编程语言的广泛驱动程序支持，因此您已使用的应用程序和框架无需更改即可连接到它。

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