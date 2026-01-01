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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 MySQL 构建什么

MySQL 是世界上采用最广泛的开源关系型数据库，作为无数网站、SaaS 产品和商业应用程序的数据层，备受信任。它通过 InnoDB 存储引擎提供完整的 ACID 合规性，结合成熟的复制功能、成熟的 SQL 方言以及对所有主流编程语言的广泛驱动程序支持，因此您已使用的应用程序和框架无需更改即可连接到它。

在您自己的 VPS 上运行 MySQL，可以为您的查询提供专用的 CPU、内存和磁盘，对配置和调优拥有完全控制权，并为所有应用程序提供一个共享数据库服务器——而无需支付托管数据库服务的经常性费用和资源限制。

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你可以用 {name} 构建什么

MySQL 的主要功能

ACID 事务

InnoDB 引擎提供完全原子性、一致性、隔离性和持久性事务，确保您的数据在并发写入和崩溃情况下保持正确。

广泛的生态系统

适用于 PHP、Python、Java、Node.js、Go 等的原生驱动程序意味着几乎所有框架和工具都可以开箱即用地连接到 MySQL。

复制与扩展

内置的源副本和组复制让您能够随着工作负载的增长扩展读取并构建高可用性拓扑。

JSON 文档支持

具有索引功能的原生 JSON 数据类型让您能够将灵活的文档数据与关系表一起存储在单个数据库中。

成熟的SQL引擎

窗口函数、公用表表达式和基于成本的优化器，为从简单查找直至复杂分析的各种操作提供了快速、富有表现力的查询能力。

为什么要在 Hostinger 上运行 MySQL

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在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

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Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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